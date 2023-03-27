«Манчестер Сити» готов предложить Холанну новый контракт с зарплатой 570 тысяч евро в неделю

Руководство «Манчестер Сити» готово предложить новый контракт нападающему своей команды Эрлингу Холанну, сообщает The Sun.

По информации издания, «Сити» собирается предложить Холанну контракт до 2028 года. По нему игрок будет получать 570 тысяч евро в неделю и станет самым высокооплачиваемым футболистом в АПЛ.

Таким образом, норвежец будет получать 29,5 миллиона евро в год. Сообщается, что «горожане» планируют сделать это для того, чтобы удержать игрока в клубе.

Сообщалось, что в услугах Холанна заинтересованы «Реал» и «ПСЖ».

В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл за «Манчестер Сити» 37 матчей, забил 42 гола и отдал 5 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 170 миллионов евро.