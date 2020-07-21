Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Сити» готов потратить на трансферы более 300 миллионов евро

19:13
Теги:

Руководство «Манчестер Сити» готово выделить 300 миллионов фунтов на усиление команды в летнее трансферное окно, сообщает The Sun. «Горожане» намерены опередить «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ.

Главная цель — защитник «Борнмута» Натан Аке. Его трансфер оценивается в 40 миллионов фунтов.

Еще одна цель — нападающий «Валенсии» Ферран Торрес. Отступные составляют чуть менее 40 миллионов.

Ранее УЕФА удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити» об исключении из еврокубков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

«Манчестер Сити» не опустится ниже второго места в АПЛ. «Горожане» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграли «Реал» — 2:1.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир