«Манчестер Сити» готов потратить на трансферы более 300 миллионов евро

Руководство «Манчестер Сити» готово выделить 300 миллионов фунтов на усиление команды в летнее трансферное окно, сообщает The Sun. «Горожане» намерены опередить «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ.

Главная цель — защитник «Борнмута» Натан Аке. Его трансфер оценивается в 40 миллионов фунтов.

Еще одна цель — нападающий «Валенсии» Ферран Торрес. Отступные составляют чуть менее 40 миллионов.

Ранее УЕФА удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити» об исключении из еврокубков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

«Манчестер Сити» не опустится ниже второго места в АПЛ. «Горожане» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграли «Реал» — 2:1.