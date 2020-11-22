«Манчестер Сити» готов платить Стерлингу 350 тысяч фунтов в неделю

«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с нападающим Рахимом Стерлингом на улучшенных условиях, сообщает Daily Mirror.

Клуб готов предложить 25-летнему футболисту новый контракт до 2025 года, по которому он будет получать 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В руководстве считают, что решение главного тренера Хосепа Гвардьолы продлить контракт с «Сити» окажет положительное влияние на выбор Стерлинга.

В текущем сезоне АПЛ Стерлинг принял участие в 8 матчах, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас.