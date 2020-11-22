«Манчестер Сити» готов платить Стерлингу 350 тысяч фунтов в неделю
«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с нападающим Рахимом Стерлингом на улучшенных условиях, сообщает Daily Mirror.
Клуб готов предложить 25-летнему футболисту новый контракт до 2025 года, по которому он будет получать 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
В руководстве считают, что решение главного тренера Хосепа Гвардьолы продлить контракт с «Сити» окажет положительное влияние на выбор Стерлинга.
В текущем сезоне АПЛ Стерлинг принял участие в 8 матчах, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю