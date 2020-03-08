«Манчестер Сити» готов отпустить Агуэро летом

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может покинуть команду, сообщают британские СМИ.

По данным The Sun, клуб готов отпустить игрока летом, если двухлетнее отлучение от еврокубков не будет пересмотрено. Такой вариант возможен, если сам аргентинец решит уйти. При этом о желании нападающего сменит клуб информации пока нет, но, как предполагает издание, отсутствие Лиги чемпионов может заставить его изменить мнение.

31-летний футболист в текущем сезоне провел 29 матчей за «Сити» и забил 23 мяча при трех голевых передачах.