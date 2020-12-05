«Манчестер Сити» — «Фулхэм»: результат матча чемпионата Англии, 5 декабря 2020 года
«Манчестер Сити» в матче 11-го тура чемпионата Англии обыграл «Фулхэм» со счетом 2:0.
Отличились Рахим Стерлинг и Кевин де Брейне, который реализовал пенальти.
После этого матча «Манчестер Сити» с 18 очками занимает четвертое место в АПЛ, «Фулхэм» с 7 очками — на 17-й строчке.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
11-й тур
«Манчестер Сити» — «Фулхэм» — 2:0 (2:0)
Голы: Стерлинг, 5 (1:0). Де Брейне, 26 — с пенальти (2:0).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Менди, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес, Стерлинг, Махрез, Габриэл Жезус.
«Фулхэм»: Ареола, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Робинсон, Лофтус-Чик (Кэрни, 83), Х.Рид (Лемина, 68), Замбо Ангисса, Иван Кавалейру, Б.Рид (Камара, 72), Лукман.
Судья: Мосс (Англия).
5 декабря. Манчестер. Стадион «Этихад».
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