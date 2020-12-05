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«Манчестер Сити» — «Фулхэм»: результат матча чемпионата Англии, 5 декабря 2020 года

20:02

«Манчестер Сити» в матче 11-го тура чемпионата Англии обыграл «Фулхэм» со счетом 2:0.

Отличились Рахим Стерлинг и Кевин де Брейне, который реализовал пенальти.

После этого матча «Манчестер Сити» с 18 очками занимает четвертое место в АПЛ, «Фулхэм» с 7 очками — на 17-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

11-й тур

«Манчестер Сити» — «Фулхэм» — 2:0 (2:0)

Голы: Стерлинг, 5 (1:0). Де Брейне, 26 — с пенальти (2:0).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Менди, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес, Стерлинг, Махрез, Габриэл Жезус.

«Фулхэм»: Ареола, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Робинсон, Лофтус-Чик (Кэрни, 83), Х.Рид (Лемина, 68), Замбо Ангисса, Иван Кавалейру, Б.Рид (Камара, 72), Лукман.

Судья: Мосс (Англия).

5 декабря. Манчестер. Стадион «Этихад».

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