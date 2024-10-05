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«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» в матче АПЛ, Ковачич сделал дубль

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«Манчестер Сити» дома выиграл у «Фулхэма» в матче 7-го тура чемпионата Англии — 3:2.

Гости открыли счет в первом тайме благодаря точному удару Андреаса Перейры, но «Сити» сравнял еще до перерыва: гол забил Матео Ковачич. Во второй половине игры Ковачич отличился еще раз, оформив дубль, 3-й мяч хозяев на счету Жереми Доку. Перед концом основного времени матча за «Фулхэм» забил Родриго Муньис.

«Манчетстер Сити» с 17 очками занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» после 7 матчей находится на 6-й позиции, набрав 11 баллов.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
05 окт, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:2
Фулхэм

В другой встрече игрового дня «Лестер» победил «Борнмут» со счетом 1:0, в начале 1-го тайма гол забил Факундо Буонанотте.

После 7 матчей «лисы» занимают 15-е место с 6 очками. «Борнмут» — на 13-й позиции с 8 баллами.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
05 окт, 17:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
1:0
Борнмут

ФК Борнмут
ФК Лестер
ФК Манчестер Сити
ФК Фулхэм
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 6 4 1 1 15-7 13
5
 Астон Вилла 6 4 1 1 12-9 13
6
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
7
 Ньюкасл 6 3 2 1 8-7 11
8
 Тоттенхэм 6 3 1 2 12-5 10
9
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
10
 Брайтон 6 2 3 1 10-8 9
11
 Нот. Форест 6 2 3 1 6-5 9
12
 Вест Хэм 7 2 2 3 10-11 8
13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
 МЮ 6 2 1 3 5-8 7
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 6 1 1 4 7-15 4
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 7 0 1 6 4-15 1
20
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
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5.10 14:30
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 0 : 1
5.10 17:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 1
5.10 17:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 5 : 3
5.10 17:00
Лестер – Борнмут
 1 : 0
5.10 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 3 : 2
5.10 17:00
Вест Хэм – Ипсвич
 4 : 1
5.10 19:30
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
6.10 16:00
Астон Вилла – МЮ
 - : -
6.10 16:00
Челси – Нот. Форест
 - : -
6.10 18:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 4
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 4 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 4 1 1
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