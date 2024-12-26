«Манчестер Сити» — «Эвертон»: онлайн-трансляция матча АПЛ
«Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграют в 18-м туре чемпионата Англии в четверг, 26 декабря. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и начнется в 15.30 по московскому времени.
Официальных трансляций матчей АПЛ в России нет. Игры английского футбола в прямом эфире появляются бесплатно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе VK Видео (например, в этой группе).
Ключевые события и результат игры «Манчестер Сити» — «Эвертон» изучайте в нашем матч-центре.
После 17 туров «Ман Сити» с 27 очками занимал седьмое место в таблице АПЛ. У «Эвертона» — 16 очков и 15-я строчка. В предыдущем туре «горожане» уступили «Астон Вилле» (1:2) в гостях, команда Пепа Гвардиолы в последних 10 турах чемпионата выиграла лишь трижды. «Ириски» перед этим выездом сыграли вничью с «Челси» (0:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|16
|12
|3
|1
|37-16
|39
|
2
|Челси
|17
|10
|5
|2
|37-19
|35
|
3
|Арсенал
|17
|9
|6
|2
|34-16
|33
|
4
|Нот. Форест
|17
|9
|4
|4
|23-19
|31
|
5
|Борнмут
|17
|8
|4
|5
|27-21
|28
|
6
|Астон Вилла
|17
|8
|4
|5
|26-26
|28
|
7
|Ман. Сити
|17
|8
|3
|6
|29-25
|27
|
8
|Ньюкасл
|17
|7
|5
|5
|27-21
|26
|
9
|Фулхэм
|17
|6
|7
|4
|24-22
|25
|
10
|Брайтон
|17
|6
|7
|4
|27-26
|25
|
11
|Тоттенхэм
|17
|7
|2
|8
|39-25
|23
|
12
|Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|32-32
|23
|
13
|МЮ
|17
|6
|4
|7
|21-22
|22
|
14
|Вест Хэм
|17
|5
|5
|7
|22-30
|20
|
15
|Эвертон
|16
|3
|7
|6
|14-21
|16
|
16
|Кр. Пэлас
|17
|3
|7
|7
|18-26
|16
|
17
|Лестер
|17
|3
|5
|9
|21-37
|14
|
18
|Вулверхэмптон
|17
|3
|3
|11
|27-40
|12
|
19
|Ипсвич
|17
|2
|6
|9
|16-32
|12
|
20
|Саутгемптон
|17
|1
|3
|13
|11-36
|6
|26.12
|15:30
|
Ман. Сити – Эвертон
|- : -
|26.12
|18:00
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|- : -
|26.12
|18:00
|
Челси – Фулхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|26.12
|18:00
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Саутгемптон – Вест Хэм
|- : -
|26.12
|20:30
|
Вулверхэмптон – МЮ
|- : -
|26.12
|23:00
|
Ливерпуль – Лестер
|- : -
|27.12
|22:30
|
Брайтон – Брентфорд
|- : -
|27.12
|23:15
|
Арсенал – Ипсвич
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|14
|1
|5
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|15
|1
|4