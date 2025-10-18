Дубль Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном», норвежец забил в 11-м матче подряд

«Манчестер Сити» дома обыграл «Эвертон» в матче 8-го тура АПЛ — 2:0.

Дубль у «горожан» оформил Эрлин Холанн. Форвард отличился на 58-й и 63-й минута. Холанн забил в 11-м матче подряд во всех турнирах, включая игры за сборную Норвегии.

«Манчестер Сити» (16 очков) поднялся на второе место в АПЛ, обойдя «Арсенал» (16) и «Ливерпуль» (15), но у конкурентов есть по одной игре в запасе.

«Эвертон» (11) опустился на девятую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 8-й тур.

18 октября 2025, 17:00. Этихад (Манчестер)

В параллельном матче «Борнмут» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью — 3:3. Хет-трик оформил форвард лондонцев Жан-Филипп Матета.