Дубль Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном», норвежец забил в 11-м матче подряд
«Манчестер Сити» дома обыграл «Эвертон» в матче 8-го тура АПЛ — 2:0.
Дубль у «горожан» оформил Эрлин Холанн. Форвард отличился на 58-й и 63-й минута. Холанн забил в 11-м матче подряд во всех турнирах, включая игры за сборную Норвегии.
«Манчестер Сити» (16 очков) поднялся на второе место в АПЛ, обойдя «Арсенал» (16) и «Ливерпуль» (15), но у конкурентов есть по одной игре в запасе.
«Эвертон» (11) опустился на девятую строчку в турнирной таблице.
В параллельном матче «Борнмут» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью — 3:3. Хет-трик оформил форвард лондонцев Жан-Филипп Матета.
Источник: Таблица АПЛ
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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|0-0
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4
|Астон Вилла
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|0
|0
|0-0
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5
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
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|0
|0
|0-0
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7
|Сандерленд
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|0
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|0-0
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8
|Брайтон
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|0-0
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9
|Брентфорд
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|0-0
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10
|Челси
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
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|0-0
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12
|Ньюкасл
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|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|0
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20
|Халл Сити
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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