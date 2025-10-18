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18 октября 2025, 18:58

Дубль Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном», норвежец забил в 11-м матче подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» дома обыграл «Эвертон» в матче 8-го тура АПЛ — 2:0.

Дубль у «горожан» оформил Эрлин Холанн. Форвард отличился на 58-й и 63-й минута. Холанн забил в 11-м матче подряд во всех турнирах, включая игры за сборную Норвегии.

«Манчестер Сити» (16 очков) поднялся на второе место в АПЛ, обойдя «Арсенал» (16) и «Ливерпуль» (15), но у конкурентов есть по одной игре в запасе.

«Эвертон» (11) опустился на девятую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 8-й тур.
18 октября 2025, 17:00. Этихад (Манчестер)
Манчестер Сити
2:0
Эвертон

В параллельном матче «Борнмут» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью — 3:3. Хет-трик оформил форвард лондонцев Жан-Филипп Матета.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 8-й тур.
18 октября 2025, 17:00. Селхерст Парк (Лондон)
Кристал Пэлас
3:3
Борнмут
Источник: Таблица АПЛ
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Эрлинг Холанн
Футбол
ФК Борнмут
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
ФК Эвертон
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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