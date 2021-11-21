«Манчестер Сити» дома обыграл «Эвертон»
«Манчестер Сити» победил «Эвертон» (3:0) в матче 13-го тура чемпионата Англии.
Голы забивали Рахим Стерлинг, Родри и Бернарду Силва. «Сити» набрал 26 очков и занимает второе место. У лидирующего «Челси» на три очка больше.
«Эвертон» имеет в активе 15 очков. «Ириски» на данный момент занимают 11-е место.
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