«Манчестер Сити» со счетом 10:1 разгромил «Эксетер» в Кубке Англии, Семеньо забил дебютный гол

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Эксетер Сити» в матче 1/32 финала Кубка Англии — 10:1.

Дебютным голом у «горожан» отметился Антуан Семеньо, который накануне перешел из «Борнмута». Также он сделал голевую передачу.

Дубль оформил Рико Льюис. Еще по одному голу забили Макс Аллейн, Родри, Тиджани Рейндерс, Нико О'Райли и Райан Макайду. Еще дважды игроки «Эксетера» забили в свои ворота, автоголами отметились Джейк Дойл-Хейс и Джек Фицуотер.

Единственный гол гостей в концовке забил Джордж Бирч.

Кубок Англии. 1/32 финала.

10 января, 18:00. Этихад (Манчестер)

В параллельных матчах «Фулхэм» победил «Мидлсбро» (3:1), а «Брентфорд» одержал победу над «Шеффилд Уэнсдей» (2:0).

Кубок Англии. 1/32 финала.

10 января, 18:00. Крэйвен Коттедж (Лондон)