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10 января, 19:54

«Манчестер Сити» со счетом 10:1 разгромил «Эксетер» в Кубке Англии, Семеньо забил дебютный гол

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Эксетер Сити» в матче 1/32 финала Кубка Англии — 10:1.

Дебютным голом у «горожан» отметился Антуан Семеньо, который накануне перешел из «Борнмута». Также он сделал голевую передачу.

Дубль оформил Рико Льюис. Еще по одному голу забили Макс Аллейн, Родри, Тиджани Рейндерс, Нико О'Райли и Райан Макайду. Еще дважды игроки «Эксетера» забили в свои ворота, автоголами отметились Джейк Дойл-Хейс и Джек Фицуотер.

Единственный гол гостей в концовке забил Джордж Бирч.

Кубок Англии. 1/32 финала.
10 января, 18:00. Этихад (Манчестер)
Манчестер Сити
10:1
Эксетер Сити

В параллельных матчах «Фулхэм» победил «Мидлсбро» (3:1), а «Брентфорд» одержал победу над «Шеффилд Уэнсдей» (2:0).

Кубок Англии. 1/32 финала.
10 января, 18:00. Крэйвен Коттедж (Лондон)
Фулхэм
3:1
Мидлсбро
Кубок Англии. 1/32 финала.
10 января, 18:00. Хиллсборо (Шеффилд)
Шеффилд Уэнсдей
0:2
Брентфорд

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ФК Манчестер Сити
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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