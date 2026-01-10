«Манчестер Сити» со счетом 10:1 разгромил «Эксетер» в Кубке Англии, Семеньо забил дебютный гол
«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Эксетер Сити» в матче 1/32 финала Кубка Англии — 10:1.
Дебютным голом у «горожан» отметился Антуан Семеньо, который накануне перешел из «Борнмута». Также он сделал голевую передачу.
Дубль оформил Рико Льюис. Еще по одному голу забили Макс Аллейн, Родри, Тиджани Рейндерс, Нико О'Райли и Райан Макайду. Еще дважды игроки «Эксетера» забили в свои ворота, автоголами отметились Джейк Дойл-Хейс и Джек Фицуотер.
Единственный гол гостей в концовке забил Джордж Бирч.
В параллельных матчах «Фулхэм» победил «Мидлсбро» (3:1), а «Брентфорд» одержал победу над «Шеффилд Уэнсдей» (2:0).
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