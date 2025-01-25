«Манчестер Сити» примет «Челси» в матче 23-го тура чемпионата Англии в субботу, 25 января. Игра состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Манчестер Сити» — «Челси» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Команда Пепа Гвардиолы набрала 38 очков и занимает пятое место в премьер-лиге. Синие с 40 баллами располагаются на четвертой строчке чемпионата Англии.

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