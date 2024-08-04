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«Манчестер Сити» победил «Челси», Холанн сделал хет-трик

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Эрлин Холанн.
Фото USA Today Sports

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в товарищеском матче — 4:2.

Игра состоялась на стадионе «Огайо» в Коламбусе (США).

У «горожан» сделал хет-трик Эрлин Холанн, еще один гол забил Оскар Бобб. У «Челси» отличились Рахим Стерлинг и Нони Мадуэке.

«Челси» 7 августа проведет товарищескую игру против «Реала». «Манчестер Сити» 10 августа встретится с «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
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14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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