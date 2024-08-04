«Манчестер Сити» победил «Челси», Холанн сделал хет-трик

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в товарищеском матче — 4:2.

Игра состоялась на стадионе «Огайо» в Коламбусе (США).

У «горожан» сделал хет-трик Эрлин Холанн, еще один гол забил Оскар Бобб. У «Челси» отличились Рахим Стерлинг и Нони Мадуэке.

«Челси» 7 августа проведет товарищескую игру против «Реала». «Манчестер Сити» 10 августа встретится с «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии.