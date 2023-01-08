«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в 1/32 финала Кубка Англии

«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в 1/32 финала Кубка Англии со счетом 4:0.

«Горожане» забили три гола уже в первом тайме. Отличились вингер Рияд Махрез, нападающий Хулиан Альварес, который реализовал пенальти, а также полузащитник Фил Фоден.

Во втором тайме Махрез также реализовал пенальти и оформил дубль.

«Челси» одержал только одну победу в последних семи официальных матчах.

Ранее стало известно, что победитель этой пары выходит в 1/16 финала на победителя пары «Арсенал» — «Оксфорд».