«Манчестер Сити» дома проиграл «Челси»

«Манчестер Сити» уступил «Челси» (1:2) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

На 44-й минуте счет в матче открыл Рахим Стерлинг. В компенсированное к первому тайме время пенальти не реализовал Серхио Агуэро — его удар «паненкой» отразил Эдуар Менди.

На 63-й минуте Хаким Зиех сравнял результат. Маркос Алонсо принес победу лондонской команде в концовке игры.

«Ман Сити» с 80 очками остается лидером чемпионата Англии. У «Челси» 64 очка и третья позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

35-й тур

«Манчестер Сити» — «Челси» — 1:2 (1:0)

Голы: Стерлинг, 44 (1:0). Зиех, 63 (1:1). Алонсо, 90+2 (1:2).

Нереализованный пенальти: Агуэро, 45+3 (вратарь)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Ляпорт, Аке, Бенж.Менди (Зинченко, 80), Жоау Канселу, Рубен Диаш, Эрнандес, Агуэро (Фоуден, 70), Стерлинг, Габриэл Жезус, Торрес (Гюндоган, 71).

«Челси»: Э.Менди, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен (Зума, 45+3), Джеймс, Канте (Жоржинью, 68), Гилмор, Вернер, Зиех (Хадсон-Одои, 76), Пулишич.

Предупреждения: Стерлинг, 12. Габриэл Жезус, 90.

Судья: Тэйлор.

8 мая. Манчестер. Стадион «Этихад».