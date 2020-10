«Манчестер Сити» чаще других команд побеждает на Хэллоуин

«Манчестер Сити» в матче 7-го тура АПЛ на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» (1:0) благодаря голу Кайла Уокера.

Это победа стала для команды Хосепа Гвардьолы 11-й, добытой в высших дивизионах чемпионата Англии 31 октября. По этому показателю «горожане» лучшие среди всех представителей топ-лиг, сообщает сервис статистики Opta.

После семи туров «Манчестер Сити» вышел на седьмое место с 11-ю очками, «Шеффилд» — 19-й с одним баллом.

11 — Manchester City have won more top-flight matches on October 31st than any other team in top-flight history. Halloween. #SHUMCI pic.twitter.com/KV0x6R3zzZ