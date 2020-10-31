«Манчестер Сити» чаще других команд побеждает на Хэллоуин
«Манчестер Сити» в матче 7-го тура АПЛ на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» (1:0) благодаря голу Кайла Уокера.
Это победа стала для команды Хосепа Гвардьолы 11-й, добытой в высших дивизионах чемпионата Англии 31 октября. По этому показателю «горожане» лучшие среди всех представителей топ-лиг, сообщает сервис статистики Opta.
После семи туров «Манчестер Сити» вышел на седьмое место с 11-ю очками, «Шеффилд» — 19-й с одним баллом.
11 — Manchester City have won more top-flight matches on October 31st than any other team in top-flight history. Halloween. #SHUMCI pic.twitter.com/KV0x6R3zzZ— OptaJoe (@OptaJoe) October 31, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.