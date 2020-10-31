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«Манчестер Сити» чаще других команд побеждает на Хэллоуин

17:31
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«Манчестер Сити» в матче 7-го тура АПЛ на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» (1:0) благодаря голу Кайла Уокера.

Это победа стала для команды Хосепа Гвардьолы 11-й, добытой в высших дивизионах чемпионата Англии 31 октября. По этому показателю «горожане» лучшие среди всех представителей топ-лиг, сообщает сервис статистики Opta.

После семи туров «Манчестер Сити» вышел на седьмое место с 11-ю очками, «Шеффилд» — 19-й с одним баллом.

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