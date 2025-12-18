«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

«Манчестер Сити» выиграл у «Брентфорда» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги — 2:0. Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад».

На 32-й минуте французский полузащитник Райан Шерки открыл счет. После перерыва бразильский вингер Савиньо удвоил преимущество хозяев.

Соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу определится по итогам жеребьевки. Ранее в полуфинал уже вышел «Челси», обыгравший «Кардифф Сити» (3:1).

В других четвертьфиналах «Ньюкасл» сыграет с «Фулхэмом», а «Арсенал» встретится с «Кристал Пэлас».