«Манчестер Сити» дома не сумел победить «Брайтон», Хусанов забил в свои ворота
«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 29-го тура АПЛ — 2:2.
Хозяева открыли счет на 11-й минуте, с пенальти забил Эрлин Холанн. Спустя 10 минут у гостей отличился Первис Эступиньян. На 39-й минуте «горожан» снова вывел вперед Омар Мармуш. В начале второго тайма защитник «Сити» Абдукодир Хусанов забил в свои ворота.
«Манчестер Сити» (48 очков) остается на пятом месте в АПЛ. «Брайтон» (47) идет седьмым в турнирной таблице.
Источник: Таблица АПЛ
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|0
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|0
|0
|0
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|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
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|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
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