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15 марта 2025, 19:53

«Манчестер Сити» дома не сумел победить «Брайтон», Хусанов забил в свои ворота

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Манчестер Сити» — «Брайтон».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 29-го тура АПЛ — 2:2.

Хозяева открыли счет на 11-й минуте, с пенальти забил Эрлин Холанн. Спустя 10 минут у гостей отличился Первис Эступиньян. На 39-й минуте «горожан» снова вывел вперед Омар Мармуш. В начале второго тайма защитник «Сити» Абдукодир Хусанов забил в свои ворота.

«Манчестер Сити» (48 очков) остается на пятом месте в АПЛ. «Брайтон» (47) идет седьмым в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 29-й тур.
15 марта 2025, 18:00. Этихад (Манчестер)
Манчестер Сити
2:2
Брайтон
Источник: Таблица АПЛ
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Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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