«Манчестер Сити» дома не сумел победить «Брайтон», Хусанов забил в свои ворота

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 29-го тура АПЛ — 2:2.

Хозяева открыли счет на 11-й минуте, с пенальти забил Эрлин Холанн. Спустя 10 минут у гостей отличился Первис Эступиньян. На 39-й минуте «горожан» снова вывел вперед Омар Мармуш. В начале второго тайма защитник «Сити» Абдукодир Хусанов забил в свои ворота.

«Манчестер Сити» (48 очков) остается на пятом месте в АПЛ. «Брайтон» (47) идет седьмым в турнирной таблице.