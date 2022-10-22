Дубль Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Брайтоном»

«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» на своем поле в матче 13-го тура чемпионата Англии — 3:1.

У хозяев сделал дубль Эрлин Холанн, еще один мяч на счету Кевина Де Брейне. Единственный гол гостей забил Леандро Троссар.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками в 11 матчах, «Брайтон» идет на восьмой строчке с 15 очками в 11 играх.

В параллельном матче «Эвертон» дома разгромил «Кристал Пэлас» — 3:0. У хозяев отличились Доминик Калверт-Льюин, Энтони Гордон и Дуайт Макнил.

«Эвертон» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 13 очками в 11 матчах, «Кристал Пэлас» идет на 12-й строчке с 13 очками в 11 встречах, уступая «Эвертону» по дополнительным показателям.