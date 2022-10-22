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Сегодня, 18:55

Дубль Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Брайтоном»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Манчестер Сити».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» на своем поле в матче 13-го тура чемпионата Англии — 3:1.

У хозяев сделал дубль Эрлин Холанн, еще один мяч на счету Кевина Де Брейне. Единственный гол гостей забил Леандро Троссар.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками в 11 матчах, «Брайтон» идет на восьмой строчке с 15 очками в 11 играх.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
22 окт, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:1
Брайтон

В параллельном матче «Эвертон» дома разгромил «Кристал Пэлас» — 3:0. У хозяев отличились Доминик Калверт-Льюин, Энтони Гордон и Дуайт Макнил.

«Эвертон» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 13 очками в 11 матчах, «Кристал Пэлас» идет на 12-й строчке с 13 очками в 11 встречах, уступая «Эвертону» по дополнительным показателям.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
22 окт, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
3:0
Кристал Пэлас

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 0
1-й тайм

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити
3
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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АПЛ: «Манчестер Сити» — «Брайтон», «Челси» — «МЮ» и другие матчи 13-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Ман. Сити 11 8 2 1 36-11 26
3
 Тоттенхэм 11 7 2 2 22-12 23
4
 Челси 10 6 2 2 15-10 20
5
 МЮ 10 6 1 3 15-15 19
6
 Ньюкасл 11 4 6 1 18-9 18
7
 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
8
 Фулхэм 11 4 3 4 19-20 15
9
 Брайтон 11 4 3 4 15-14 15
10
 Брентфорд 11 3 5 3 18-17 14
11
 Эвертон 12 3 4 5 11-12 13
12
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
13
 Кр. Пэлас 11 3 4 4 12-16 13
14
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
15
 Саутгемптон 11 3 2 6 10-18 11
16
 Лидс 10 2 3 5 11-15 9
17
 Вулверхэмптон 11 2 3 6 5-14 9
18
 Астон Вилла 11 2 3 6 7-16 9
19
 Нот. Форест 12 2 3 7 8-23 9
20
 Лестер 11 2 2 7 17-24 8
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36 тур
37 тур
38 тур
22.10 14:30
Нот. Форест – Ливерпуль
 1 : 0
22.10 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 3 : 0
22.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 3 : 1
22.10 19:30
Челси – МЮ
 - : -
23.10 16:00
Астон Вилла – Брентфорд
 - : -
23.10 16:00
Лидс – Фулхэм
 - : -
23.10 16:00
Саутгемптон – Арсенал
 - : -
23.10 16:00
Вулверхэмптон – Лестер
 - : -
23.10 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
24.10 22:00
Вест Хэм – Борнмут
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
Алекс Ивоби

Алекс Ивоби

Эвертон

 5
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 8 1 1
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 10 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
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