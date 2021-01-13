«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон»

«Манчестер Сити» выиграл у «Брайтона» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

Единственный мяч забил Фил Фоуден. В концовке Рахим Стерлинг не реализовал пенальти.

«Сити» набрал 32 очка и занимает третье место. У «Брайтона» 14 очков и 17-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

18-й тур

«Манчестер Сити» — «Брайтон» — 1:0 (1:0)

Гол: Фоуден, 44.

Нереализованный пенальти: Стерлинг, 90+2 (мимо)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Жоау Канселу, Зинченко, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес, Фоуден (Стерлинг, 82), Махрез (Габриэл Жезус, 67), Бернарду Силва.

«Брайтон»: Санчес, Данк, Фелтман, Берн, Бернарду, Уэбстер, Уайт, Преппер (Марч, 68), Тау (Мопей, 68), Макаллистер, Троссар (Хадра, 86).

Предупреждения: Фелтман, 62. Уэбстер, 77.

Судья: Инглэнд.

13 января. Манчестер. Стадион «Этихад»