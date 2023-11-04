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Сегодня, 16:00

«Манчестер Сити» — «Борнмут»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Бесплатная видеотрансляция матча «Ман Сити» — «Борнмут» начнется в 18.00 мск 4 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Эрлин Холанн.
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

4 ноября «Манчестер Сити» на домашней арене «Этихад Стэдиум» примет «Борнмут» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча пройдет в субботу в городе Манчестер. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния «Манчестер Сити» — «Борнмут» будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Следить за ключевыми событиями игры «Ман Сити» — «Борнмут» можно с помощью матч-центра «СЭ».

Коллектив Хосепа Гвардиолы занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 24 баллами. «Борнмут» с шестью очками располагается на 17-й строчке.

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Футбол
ФК Борнмут
ФК Манчестер Сити
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«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 10 8 2 0 22-9 26
2
 Арсенал 10 7 3 0 23-8 24
3
 Ман. Сити 10 8 0 2 22-7 24
4
 Ливерпуль 10 7 2 1 23-9 23
5
 Астон Вилла 10 7 1 2 26-14 22
6
 Ньюкасл 10 5 2 3 26-11 17
7
 Брайтон 10 5 2 3 23-19 17
8
 МЮ 10 5 0 5 11-16 15
9
 Вест Хэм 10 4 2 4 16-17 14
10
 Брентфорд 10 3 4 3 16-12 13
11
 Челси 10 3 3 4 13-11 12
12
 Вулверхэмптон 10 3 3 4 13-17 12
13
 Кр. Пэлас 10 3 3 4 8-13 12
14
 Фулхэм 10 3 3 4 9-16 12
15
 Эвертон 10 3 1 6 10-14 10
16
 Нот. Форест 10 2 4 4 10-15 10
17
 Борнмут 10 1 3 6 8-21 6
18
 Лутон Таун 10 1 2 7 9-20 5
19
 Бернли 10 1 1 8 8-25 4
20
 Шеффилд Юн. 10 0 1 9 7-29 1
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.11 15:30
Фулхэм – МЮ
 - : -
4.11 18:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
4.11 18:00
Бернли – Кр. Пэлас
 - : -
4.11 18:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
4.11 18:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
4.11 18:00
Шеффилд Юн. – Вулверхэмптон
 - : -
4.11 20:30
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
5.11 17:00
Нот. Форест – Астон Вилла
 - : -
5.11 19:30
Лутон Таун – Ливерпуль
 - : -
6.11 23:00
Тоттенхэм – Челси
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 10 1 4
Родри

Родри

Манчестер Сити

 8 1 3
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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