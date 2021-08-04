«Манчестер Сити» близок к заключению сделки по трансферу Грилиша

«Манчестер Сити» близок к покупке полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша. Сумма сделки составит 100 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

Этот переход станет рекордным среди британских игроков. На этой неделе 25-летний англичанин прилетит в Манчестер, чтобы подписать контракт.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» предложила хавбеку новый контракт со значительным увеличением зарплаты.

В прошлом сезоне Грилиш сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал 12 результативных передач.

Его контракт с «Астон Виллой» действует до конца июня 2025 года.