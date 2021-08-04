Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Сити» близок к заключению сделки по трансферу Грилиша

13:28
Джек Грилиш. Фото Instagram
Джек Грилиш. Фото Instagram
Теги:

«Манчестер Сити» близок к покупке полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша. Сумма сделки составит 100 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

Этот переход станет рекордным среди британских игроков. На этой неделе 25-летний англичанин прилетит в Манчестер, чтобы подписать контракт.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» предложила хавбеку новый контракт со значительным увеличением зарплаты.

В прошлом сезоне Грилиш сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал 12 результативных передач.

Его контракт с «Астон Виллой» действует до конца июня 2025 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Олимпиада-2020, синхронное плавание: дуэты, произвольная программа. Где смотреть
Самая загадочная книга в мире: о чем написано в манускрипте Войнича?
Вирусолог оценил эффективность обнаруженного природного средства от COVID-19
Постоялец изнасиловал горничную в отеле в Ростовской области
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд