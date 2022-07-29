«Манчестер Сити» близок к отказу от покупки защитника «Брайтона» Кукурельи

«Брайтон» отклонил все предложения «Манчестер Сити» о трансфере защитника Марка Кукурельи, сообщает журналист Пол Баллус.

По информации источника, «горожане» были готовы заплатить за 24-летнего испанца до 40 миллионов фунтов, но этого, скорее всего, будет недостаточно, так как «Брайтон» требует 50 миллионов.

Отмечается, что «Манчестер Сити» близок к отказу от покупки защитника.

В прошедшем сезоне Кукурелья забил один мяч и отдал две результативные передачи в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.