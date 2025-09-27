«Манчестер Сити» примет «Бернли» в рамках 6-го тура чемпионата Англии в субботу, 27 сентября. Игра состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало — в 17.00 по московскому времени.

«Манчестер Сити» — «Бернли»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями встречи «Манчестер Сити» — «Бернли» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 6-й тур.

27 сентября, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)

По итогам 5-ти туров премьер-лиги небесно-голубые набрали семь очков и занимают девятое место в турнирной таблице, а бордовые с четырьмя баллами идут на 16-й строчке чемпионата.