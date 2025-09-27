Футбол
27 сентября, 15:15

«Манчестер Сити» — «Бернли»: трансляция матча АПЛ онлайн

«Манчестер Сити» и «Бернли» сыграют в чемпионате Англии 27 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эрлин Холанн, игрок «Манчестер Сити».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» примет «Бернли» в рамках 6-го тура чемпионата Англии в субботу, 27 сентября. Игра состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало — в 17.00 по московскому времени.

«Манчестер Сити» — «Бернли»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями встречи «Манчестер Сити» — «Бернли» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 6-й тур.
27 сентября, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
5:1
Бернли

По итогам 5-ти туров премьер-лиги небесно-голубые набрали семь очков и занимают девятое место в турнирной таблице, а бордовые с четырьмя баллами идут на 16-й строчке чемпионата.

Футбол
ФК Бернли
ФК Манчестер Сити
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

    27.09.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
    2
    		 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
    3
    		 Кр. Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
    4
    		 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
    5
    		 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
    6
    		 Тоттенхэм 6 3 2 1 11-4 11
    7
    		 Ман. Сити 6 3 1 2 14-6 10
    8
    		 Брайтон 6 2 2 2 9-9 8
    9
    		 Фулхэм 6 2 2 2 7-8 8
    10
    		 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
    11
    		 Челси 6 2 2 2 11-8 8
    12
    		 Лидс 6 2 2 2 6-9 8
    13
    		 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
    14
    		 МЮ 6 2 1 3 7-11 7
    15
    		 Ньюкасл 6 1 3 2 4-5 6
    16
    		 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
    17
    		 Нот. Форест 6 1 2 3 5-10 5
    18
    		 Вест Хэм 6 1 1 4 6-14 4
    19
    		 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
    20
    		 Вулверхэмптон 6 0 1 5 4-13 1
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 22:00
    Борнмут – Фулхэм
    		 - : -
    4.10 14:30
    Лидс – Тоттенхэм
    		 - : -
    4.10 17:00
    Арсенал – Вест Хэм
    		 - : -
    4.10 17:00
    МЮ – Сандерленд
    		 - : -
    4.10 19:30
    Челси – Ливерпуль
    		 - : -
    5.10 16:00
    Астон Вилла – Бернли
    		 - : -
    5.10 16:00
    Эвертон – Кр. Пэлас
    		 - : -
    5.10 16:00
    Ньюкасл – Нот. Форест
    		 - : -
    5.10 16:00
    Вулверхэмптон – Брайтон
    		 - : -
    5.10 18:30
    Брентфорд – Ман. Сити
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлин Холанн

    Эрлин Холанн

    Манчестер Сити

    		 8
    Джейдон Энтони

    Джейдон Энтони

    Бернли

    		 4
    Антуан Семеньо

    Антуан Семеньо

    Борнмут

    		 4
    П
    Джек Грилиш

    Джек Грилиш

    Эвертон

    		 4
    Гранит Джака

    Гранит Джака

    Сандерленд

    		 3
    Эль-Хаджи Малик Диуф

    Эль-Хаджи Малик Диуф

    Вест Хэм

    		 3
    И К Ж
    Рейнилдо Мандава

    Рейнилдо Мандава

    Сандерленд

    		 5 1 1
    Тоте Гомеш

    Тоте Гомеш

    Вулверхэмптон

    		 6 1 1
    Тревор Чалоба

    Тревор Чалоба

    Челси

    		 6 1 1
    Вся статистика

