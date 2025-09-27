Два автогола Эстева и дубль Холанна принесли «Манчестер Сити» крупную победу над «Бернли»

«Манчестер Сити» дома обыграл «Бернли» в матче 6-го тура АПЛ — 5:1.

Дважды в свои ворота забил защитник гостей Максим Эстев. Француз отметился автоголами на 12-й и 65-й минутах. Дубль в концовке оформил нападающий «горожан» Эрлин Холанн. Еще один гол на 61-й минуте забил Матеус Нунес.

Единственный гол «Бернли» на счету Джейдона Энтони (38-я минута).

«Манчестер Сити» (10 очков) поднялся на пятое место в АПЛ. «Бернли» (4) идет 17-м в турнирной таблице.