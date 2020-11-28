«Манчестер Сити» разгромил «Бернли», Махрез сделал хет-трик
«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче 10-го тура чемпионата Англии. Хет-трик оформил Рияд Махрез.
«Сити» поднялся в таблице на восьмое место, «Бернли» идет 17-м, в одном очке от зоны вылета.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
10-й тур
«Манчестер Сити» — «Бернли» — 5:0 (3:0)
Голы: Махрез, 6 (1:0). Махрез, 22 (2:0). Менди, 41 (3:0). Торрес, 66 (4:0). Махрез, 69 (5:0).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Менди, Рубен Диаш (Гарсия, 70), Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес (Фернандинью, 46), Махрез, Габриэл Жезус, Торрес (Фоуден, 67).
«Бернли»: Пикок-Фаррелл, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Бенсон, Родригес, Вуд (Питерс, 67), Барнс (Выдра, 81), Макнейл.
Судья: Мэйсон.
28 ноября. Манчестер. Стадион «Этихад».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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