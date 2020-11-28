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«Манчестер Сити» разгромил «Бернли», Махрез сделал хет-трик

19:57
Рияд Махрез. Фото Reuters
Рияд Махрез. Фото Reuters
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«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче 10-го тура чемпионата Англии. Хет-трик оформил Рияд Махрез.

«Сити» поднялся в таблице на восьмое место, «Бернли» идет 17-м, в одном очке от зоны вылета.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

10-й тур

«Манчестер Сити» — «Бернли» — 5:0 (3:0)

Голы: Махрез, 6 (1:0). Махрез, 22 (2:0). Менди, 41 (3:0). Торрес, 66 (4:0). Махрез, 69 (5:0).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Менди, Рубен Диаш (Гарсия, 70), Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес (Фернандинью, 46), Махрез, Габриэл Жезус, Торрес (Фоуден, 67).

«Бернли»: Пикок-Фаррелл, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Бенсон, Родригес, Вуд (Питерс, 67), Барнс (Выдра, 81), Макнейл.

Судья: Мэйсон.

28 ноября. Манчестер. Стадион «Этихад».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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