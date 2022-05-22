«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: после первого тайма гости впереди

«Астон Вилла» обыгрывает «Манчестер Сити» после первого тайма матча 38-го тура АПЛ — 1:0.

Счет на 37-й минуте встречи после подачи с левого фланга открыл защитник Мэтти Кэш.

В матче «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» после первой половины встречи ничья — 1:1.

Счет на 3-й минуте открыл Педру Нету. «Ливерпуль» ответил голом Садио Мане на 24-й минуте матча.

В турнирной таблице АПЛ «Сити» и «Ливерпуль» имеют по 90 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают первое место из-за разницы забитых и пропущенных голов. У «Сити» — 71. У «Ливерпуля» — 66.