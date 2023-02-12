«Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» и сократил отставание от «Арсенала» до 3 очков

«Манчестер Сити» на своем поле победил «Астон Виллу» в матче 23-го тура чемпионата Англии со счетом 3:1.

Уже в первом тайме в составе «горожан» отличились Родри, Илкай Гюндоган и Рияд Марез, которых реализовал пенальти.

Во второй тайме за бирмингемцев забил нападающий Олли Уоткинс.

«Ман Сити» набрал 48 очков и вернулся на второе место, сократив отставание от лидирующего «Арсенала» до 3 очков. Правда, лондонцы провели на один матч меньше.

«Астон Вилла» идет на 11-й строчке в турнирной таблице (28 очков).