«Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» и вышел на первое место в АПЛ

«Манчестер Сити» возглавил турнирную таблицу АПЛ. В перенесенном матче 1-го тура чемпионата Англии команда на своем поле победила «Астон Виллу» со счетом 2:0.

После 18 проведенных матчей на счету «горожан» стало 38 очков. Столько же баллов у «Лестера», который провел на одну игру больше.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

1-й тур

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла» — 2:0 (0:0)

Голы: Бернарду Силва, 79 (1:0). Гюндоган, 90 — с пенальти (2:0).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 28), Стоунс, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне (Габриэл Жезус, 59), Эрнандес, Фоуден, Стерлинг (Махрез, 72), Бернарду Силва.

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт (Тэйлор, 75), Мингс, Кэш, Конса, Баркли (Рэмси, 68), Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Траоре (Эль-Гази, 68), Уоткинс.

Предупреждения: Дуглас Луис, 67. Тэйлор, 86.

Судья: Мосс (Англия).

20 января. Манчестер. Стадион «Этихад».