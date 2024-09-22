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«Манчестер Сити» на 90+8-й минуте ушел от поражения в матче с «Арсеналом»

Алина Савинова
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22 сентября. «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче АПЛ (2:2).
Фото Reuters

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 5-го тура чемпионата Англии — 2:2.

Первый гол в игре забил форвард хозяев Эрлин Холанн, который отличился на 9-й минуте. На 22-й минуте Риккардо Калафьори сравнял счет, а в добавленное к первому тайму время Габриэль вывел лондонскую команду вперед. «Горожане» ушли от поражения благодаря голу Джона Стоунза на 90+8-й минуте.

На 45+8-й минуте нападающий «Арсенала» Леандро Троссард получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Команда Микеля Артеты продлила беспроигрышную серию до шести матчей во всех турнирах. После этой игры лондонцы с 11 очками располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

«Ман Сити» также не проиграл ни одной встречи в нынешнем сезоне. «Горожане» с 13 баллами лидируют в чемпионате Англии.

Англия. Премьер-лига. 5-й тур
22 сент, 18:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:2
Арсенал
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 4 1 0 13-5 13
2
 Ливерпуль 5 4 0 1 10-1 12
3
 Астон Вилла 5 4 0 1 10-7 12
4
 Арсенал 5 3 2 0 8-3 11
5
 Ньюкасл 5 3 1 1 7-6 10
6
 Челси 5 3 1 1 11-5 10
7
 Нот. Форест 5 2 3 0 6-4 9
8
 Брайтон 5 2 3 0 8-4 9
9
 Фулхэм 5 2 2 1 7-5 8
10
 МЮ 5 2 1 2 5-5 7
11
 Тоттенхэм 5 2 1 2 9-5 7
12
 Брентфорд 5 2 0 3 7-9 6
13
 Борнмут 5 1 2 2 5-8 5
14
 Вест Хэм 5 1 1 3 5-9 4
15
 Лестер 5 0 3 2 6-8 3
16
 Кр. Пэлас 5 0 3 2 4-7 3
17
 Ипсвич 5 0 3 2 3-8 3
18
 Саутгемптон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Вулверхэмптон 5 0 1 4 5-14 1
20
 Эвертон 5 0 1 4 5-14 1
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Вест Хэм – Челси
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Астон Вилла – Вулверхэмптон
 3 : 1
21.09 17:00
Фулхэм – Ньюкасл
 3 : 1
21.09 17:00
Лестер – Эвертон
 1 : 1
21.09 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 3 : 0
21.09 17:00
Саутгемптон – Ипсвич
 1 : 1
21.09 17:00
Тоттенхэм – Брентфорд
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Кр. Пэлас – МЮ
 0 : 0
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Брайтон – Нот. Форест
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22.09 18:30
Ман. Сити – Арсенал
 2 : 2
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 5
Николас Джексон

Николас Джексон

Челси

 4
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 3
И К Ж
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 3 1 1
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

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Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

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