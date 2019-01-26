"Ман Сити" забил 5 безответных голов "Бернли" в Кубке Англии

"Манчестер Сити" разгромил "Бернли" в 1/16 финала Кубка Англии - 5:0. Также в 1/8 финала пробились "Дерби Каунти", "Донкастер", "Уотфорд" и "Суонси". Еще в четырех противостояниях предстоят переигровки.

Кубок Англии

1/16 финала

"Манчестер Сити" - "Бернли" - 5:0 (1:0)

Голы: Габриэл Жезус, 23 (1:0). Бернарду Силва, 52 (2:0). Де Брейне, 61 (3:0). Лонг, 73 - в свои ворота (4:0). Агуэро, 85 - с пенальти (5:0).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Данилу, Стоунс, Фернандинью (Сильва, 66), Гюндоган, Де Брейне (Фоден, 75), Махрез, Бернарду Силва, Габриэл Жезус (Агуэро, 75).

"Бернли": Поуп, Уорд, Лонг, Тарковски, Гибсон, Тэйлор, Дефур (Уэствуд, 77), Брэйди (Корк, 46), Хендрик, Макнейл, Выдра (Вуд, 62).

Предупреждение: Уокер, 21.

Судья: Скотт.

26 января. Манчестер. Стадион "Этихад".

"Аккрингтон Стэнли" - "Дерби Каунти" - 0:1 (0:0)

Гол: Уогхорн, 78.

Удаления: Барласер (А), 59. Богл (Д), 90.

"Брайтон" - "Вест Бромвич" - 0:0

"Брайтон": Баттон, Бруно, Даффи, Монтойя, Берн, Каяль, Стивенс (Преппер, 63), Биссума, Кноккарт, Локадиа (Дьекереш, 72), Андоне (Маррей, 83).

"Ньюкасл Юнайтед" - "Уотфорд" - 0:2 (0:0)

Голы: Грэй, 61 (0:1). Саксесс, 90 (0:2).

"Ньюкасл Юнайтед": Вудмен, Кларк, Фернандес (Шер, 81), Манкильо, Ласкеллес, Ритчи (Атсу, 73), Хэйден, Кенеди, Лонгстафф, Хоселу, Мерфи (Перес, 72).

"Уотфорд": Гомес, Бритос, Янмат, Каткарт, Масина, Уилмот, Чалоба (Капуэ, 82), Хьюз, Кина, Саксесс, Грэй (Пеньяранда, 68).

Предупреждения: Уилмот, 56. Чалоба, 64. Бритос, 75. Лонгстафф, 90+3.

Судья: Кут.

"Донкастер" - "Олдхэм" - 2:1 (0:0)

Голы: Уайтман, 68 (1:0). Кларк, 84 (1:1). Уайтман, 90 - с пенальти (2:1).

Удаление: Кларк (Олдхэм), 90+6.

"Мидлсбро" - "Ньюпорт Каунти" - 1:1 (0:0)

Голы: Айяла, 51 (1:0). Долан, 90+3 (1:1).

"Портсмут" - КПР - 1:1 (0:0)

Голы: Браун, 63 (1:0). Уэллс, 74 (1:1).

"Суонси" - "Джиллингем" - 4:1 (2:0)

Голы: Макберни, 10 (1:0). Макберни, 32 (2:0). Рис, 51 (2:1). Целина, 73 (3:1). Маккей, 84 (4:1).

"Шрусбери Таун" - "Вулверхэмптон" - 2:2 (0:0)

Голы: Докерти, 47 (1:0). Уотерфолл, 71 (2:0). Хименес, 75 (2:1). Доэрти, 90+3 (2:2).

"Вулверхэмптон": Радди, Доэрти, Беннетт, Коади, Дендонкер (Хименес, 59), Невеш, Саисс, Гиббс-Уайт (Жоау Моутинью, 79), Джилс (Иван Кавалейру, 72), Траоре, Элдер Кошта.