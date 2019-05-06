Два бывших тренера "Ливерпуля" Рой Ходжсон (ныне – "Кристал Пэлас") и Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл") в текущем сезоне обыгрывали "Манчестер Сити". Сегодня, 6 мая, "горожане" встретятся с "Лестером" в рамках 37-го тура чемпионата Англии, начало – в 22.00 (мск). "Лис" возглавляет Брендан Роджерс, который ранее был главным тренером мерсисайдцев с 2012 по 2015 год.

22 декабря 2018-го "Кристал Пэлас" с Ходжсоном одержали победу над "Ман Сити" со счетом 3:2. 29 января 2019 года "Ньюкасл" обыграл подопечных Хосепа Гвардьолы – (2:1).

"Манчестер Сити" с 92 очками после 36 туров занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. "Ливерпуль" с 94 баллами располагается на первой строчке.

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