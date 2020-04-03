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«Ман Сити» рассчитывает, что CAS рассмотрит апелляцию на еврокубковый бан летом

10:10
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Руководство «Манчестер Сити» рассчитывает, что слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляции клуба на исключение из Лиги чемпионов состоится летом, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб надеется, что слушание пройдет в мае-июне в формате видеоконференции. «Сити» хочет решить проблему как можно скорее, однако аппеляция клуба еще не включена в список дел на апрель-июнь.

В феврале УЕФА уведомил «Манчестер Сити» о двухлетней дисквалификации из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.

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