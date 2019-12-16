«Ман Сити» просит Артету определиться с будущим после информации о предложении «Арсенала»

Тренер «Манчестер Сити» Микель Артета, который работает в штабе Хосепа Гвардьолы, является основным претендентом на то, чтобы возглавить «Арсенал». Об этом сообщает Sky Sports.

Сообщается, что у дома испанца в Манчестере были замечены представители «Арсенала». В связи с этим в «Манчестер Сити» попросили его определиться со своим будущим. «Канониры» собираются назначить нового тренера до конца нынешнего года.

Ранее с поста главного тренера «Арсенала» был уволен Унаи Эмери. Команда занимает девятое место в чемпионате Англии, имея в активе 22 очка в 17 матчах.

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