"Манчестер Сити" открыл счет в матче 31-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед". На 54-й минуте отличился Бернарду Силва. Для команды Хосепа Гвардьолы это 156-й гол во всех турнирах сезона. Клуб повторил английский рекорд по этому показателю.

Предыдущее достижение также принадлежит "Ман Сити" - команда провела 156 мячей в сезоне-2013/14 под руководством Мануэля Пеллегрини.

"Ман Сити" продолжает дерби с "МЮ", а также может улучшить рекорд в оставшихся трех играх чемпионата и финале Кубка Англии.

Транляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити"