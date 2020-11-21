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«Манчестер Сити» набрал 8 очков в 12 матчах, это худший результат в карьере Гвардьолы

23:21
Хосеп Гвардьола. Фото Twitter
Хосеп Гвардьола. Фото Twitter
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В стартовых восьми матчах чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 12 очков. Сегодня команда уступила «Тоттенхэму» (2:0).

Для главного тренера «Сити» Хосепа Гвардьолы это худший результат в первых восьми матчах чемпионата за карьеру, сообщает Squawka. «Ман Сити» занимает десятое место в АПЛ. «Тоттенхэм» на первом месте с 20 очками.

Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Сити

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