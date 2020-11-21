«Манчестер Сити» набрал 8 очков в 12 матчах, это худший результат в карьере Гвардьолы
В стартовых восьми матчах чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 12 очков. Сегодня команда уступила «Тоттенхэму» (2:0).
Pep Guardiola has collected just 12 points from his first eight games of the 2020-21 PL season, his lowest ever return from his first eight matches across his managerial career.— Squawka Football (@Squawka) November 21, 2020
They will finish this gameweek in the bottom half of the table, again. pic.twitter.com/EI5GKe0xpT
Для главного тренера «Сити» Хосепа Гвардьолы это худший результат в первых восьми матчах чемпионата за карьеру, сообщает Squawka. «Ман Сити» занимает десятое место в АПЛ. «Тоттенхэм» на первом месте с 20 очками.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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