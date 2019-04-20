"Ман Сити" победил "Тоттенхэм" и вернулся на первое место в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" в матче 35-го тура чемпионата Англии обыграл "Тоттенхэм" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Фил Фоден.

"Ман Сити" вернулся на первое место в турнирной таблице, обогнав "Ливерпуль". Тоттенхэм идет на третьем месте, но может пропустить вперед себя "Арсенал", который завтра играет с "Кристал Пэлас".

Напомним, что "Ман Сити" и "Тоттенхэм" играли в четвертьфинале Лиги чемпионов. В драматичной ответной встрече, которая прошла в среду, "горожане" победили "шпор" со счетом 4:3, однако по сумме двух матчей в полуфинал вышел "Тоттенхэм" (первая игра - 1:0).

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35-й тур

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм Хотспур" - 1:0 (1:0)

Гол: Фоден, 5.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Стоунс, Гюндоган, Де Брейне (Фернандинью, 38), Зинченко, Фоден (Сильва, 85), Агуэро (Сане, 66), Стерлинг, Бернарду Силва.

"Тоттенхэм Хотспур": Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд (Льоренте, 78), Дэйвис, Санчес, Фойт, Эриксен, Дайер (Ваньяма, 61), Алли (Роуз, 69), Сон Хын Мин, Лукас Моура.

Предупреждения: Ваньяма, 86. Стерлинг, 90+3. Фертонген, 90+3.

Судья: Оливер (Англия).

20 апреля. Манчестер. Стадион "Этихад".