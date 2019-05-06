"Манчестер Сити" одержал победу над "Лестером" (1:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии. Автором единственного гола стал защитник "горожан" Венсан Компани. Встреча проходила на "Этихад Стэдиум".

"Манчестер Сити" с 95 очками после 37 туров поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. "Ливерпуль" с 94 баллами опустился на вторую строчку.

"Лестер" – 9-е место и 51 очко.

Последний тур чемпионата Англии-2018/19 пройдет в воскресенье, 12 мая. "Ман Сити" сыграет в гостях с "Брайтоном", а "Ливерпуль" примет "Вулверхэмптон". Все встречи начнутся в 17.00 по московскому времени.

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37-й тур

"Манчестер Сити" – "Лестер" – 1:0 (0:0)

Гол: Компани, 70.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко, Сильва (Стоунс, 90+1), Гюндоган, Фоден (Сане, 56), Бернарду Силва, Агуэро (Габриэл Жезус, 87), Стерлинг.

"Лестер": Шмайхель, Рикарду Перейра, Эванс, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон (Грэй, 85), Ндиди, Чудхури, Тилеманс (Барнс, 75), Мэддисон (Ихеаначо, 80), Варди.

Предупреждения: Сильва, 22. Магуайр, 35. Компани, 44. Габриэл Жезус, 89. Ихеаначо, 90.

Судья: Дин (Англия).

6 мая. Манчестер. Стадион "Этихад".

Сумасшедший гол Компани в ворота "Лестера". Возможно, он принесет титул "Ман Сити"

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