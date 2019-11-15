«Ман Сити» не отстранят от еврокубков за нарушение правил финансового Fair play
11:10
«Манчестер Сити» не будет отстранен от участия в еврокубках, утверждает The Athletic. Клуб обвиняется в нарушении финансового fair play. Чемпионы Англии предоставили недостоверную информацию о размере спонсорских контрактов и неточные данные при рассмотрении дела о нарушении финансового fair play в 2014 году.
Следственная группа УЕФА предлагала отстранение на один год, однако в результате «Сити», вероятно, обойдется штрафом.
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