«Ман Сити» не отстранят от еврокубков за нарушение правил финансового Fair play

«Манчестер Сити» не будет отстранен от участия в еврокубках, утверждает The Athletic. Клуб обвиняется в нарушении финансового fair play. Чемпионы Англии предоставили недостоверную информацию о размере спонсорских контрактов и неточные данные при рассмотрении дела о нарушении финансового fair play в 2014 году.

Следственная группа УЕФА предлагала отстранение на один год, однако в результате «Сити», вероятно, обойдется штрафом.