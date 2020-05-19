«Ман Сити» надеется, что Давид Сильва подпишет краткосрочный контракт, чтобы завершить сезон в клубе

«Манчестер Сити» уверен в том, что полузащитник Давид Сильва согласится на краткосрочное продление контракта, сообщает ESPN.

По сведениям источника, 34-летний испанец собирался покинуть команду после истечения контракта 30 июня, однако к этому времени сезон в АПЛ может еще не завершиться из-за приостановки в связи с пандемией коронавируса.

«Ман Сити» ожидает, что переговоры с Сильвой будут формальностью, и он согласится на новые условия, чтобы увидеть свой последний сезон в клубе.