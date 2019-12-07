Организация по борьбе с расизмом Kick-It-Out предложила свою помощь в поиске виновных в инциденте во время матча 16-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (1:2). Ранее сообщалось, что в адрес хавбека «МЮ» Фреда звучали расистские оскорбления, а также фанаты кидали в него предметы.

«Нас завалили сообщениями о расистских оскорблениях со стороны ряда лиц в течение манчестерского дерби. Мы свяжемся с обоими клубами, чтобы предложить нашу поддержку и надеемся, что будут предприняты быстрые действия для выявления нарушителей», — говорится в заявлении Kick-It-Out.