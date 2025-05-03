«Ман Сити» хочет купить полузащитника «Галатасарая»
«Манчестер Сити» интересуется 25-летним полузащитником «Галатасарая» Габриэлом Сарой, сообщает Fanatik.
За потенциального новичка из Бразилии «горожане» могут заплатить 40 миллионов евро. За футболистом также следят «Астон Вилла», «Ноттингем Форест» и «Эвертон».
В текущем сезоне Сара принял участие в 41 матче во всех турнирах, забив два гола и сделав восемь результативных передач. Его контракт с «Галатасараем» действует до лета 2029 года. Рыночная стоимость игрока, согласно Transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.
Новости