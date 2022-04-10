Мама болельщика с аутизмом: «Роналду выбил телефон из рук моего сына и пошел дальше»

Мама болельщика «Эвертона» Джейка Хардинга рассказала об инциденте с участием нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и ее сына.

«Сын снимал футболистов «МЮ», которые уходили в раздевалку. Потом сын опустил телефон, увидев кровь на ноге Роналду. Он не слова не говорил, а Роналду шел в ужасном настроении, выбил телефон из рук моего сына и пошел дальше. По синяку видно, что был контакт. Я просто не могу поверить, что говорю об этом. Он был очень расстроен. У него аутизм и диспраксия. Это был первый футбольный матч, который он посетил. У нас был потрясающий день до этих нескольких секунд. Это все испортило», — цитирует женщину Liverpool Echo.

После поражения в матче с «Эвертоном» (0:1) Роналду, который шел в подтрибунное помещение, ударил рукой по телефону, протянутому 14-летним болельщиком. Позже португалец извинился за свое поведение и пригласил фаната на матч.