Мама русского голкипера «Арсенала» Федорущенко: «Когда Алексею было 10 лет, мы поняли: надо отдавать его на футбол»

Юлия Федорущенко, мама российского голкипера лондонского «Арсенала» Алексея Рохаса Федорущенко, рассказала, как ее сын начал заниматься футболом.

«В Англии во всех городах, во всех деревнях есть футбольные команды. Когда Алексею было 10 лет, его отобрали в школьную команду для участия в областных соревнованиях. И он там себя очень достойно показал. Еще между школами проводятся соревнования по пенальти: юные игроки в перерыве матчей взрослых соревнуются в 11-метровых. И вот тогда же — лет в 10 — Алексей в качестве вратаря выиграл такой школьный турнир по пенальти. И мы тогда поняли: видимо, надо окончательно отдавать его на футбол», — приводит Sport24 слова Юлии Федорущенко.

В текущем сезоне 17-летний российский вратарь играет за команду «Арсенал U-18».