Мама Роналду хочет, чтобы сын сыграл за «Спортинг»
07:01
Мама нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Мария Долорес Авейру надеется, что ее сын сыграет еще за «Спортинг». Португалец начинал карьеру в лиссабонском клубе.
«Я уже сказала Роналду, что хочу увидеть, как он играет в «Спортинге», прежде чем я умру. Если это будет не он, то пусть его сын, он играет лучше, чем Криштиану», — цитирует Record Долорес.
Минувшим летом Роналду вернулся из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», подписав контракт по схеме «2+1». Ранее в «МЮ» португалец трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.
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