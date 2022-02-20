Мама полузащитника «Манчестер Сити» повздорила с болельщиком из-за оскорблений в адрес сына. Женщину ударили по лицу
Мама полузащитника «Манчестер Сити» повздорила с болельщиком из-за оскорблений в адрес сына
Маму полузащитника «Манчестер Сити» Филипа Фодена ударили по лицу в ходе потасовки, сообщает Daily Mail.
Хавбек «Манчестер Сити» вместе со своей девушкой Ребеккой и матерью Клэр посетил боксерский поединок Амира Хана и Келла Брука, проходивший в Манчестере.
В коридоре арены неизвестный мужчина оскорбил футболиста. Мать и девушка футболиста обратились к группе неизвестных, спросив, кто из них сказал это.
После этого Клэр толкнула одного из мужчин, который в ответ ударил ее по лицу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|26
|20
|3
|3
|63-17
|63
|
2
|Ливерпуль
|25
|17
|6
|2
|64-20
|57
|
3
|Челси
|25
|14
|8
|3
|49-18
|50
|
4
|МЮ
|25
|12
|7
|6
|40-32
|43
|
5
|Арсенал
|23
|13
|3
|7
|36-26
|42
|
6
|Вест Хэм
|26
|12
|6
|8
|45-34
|42
|
7
|Тоттенхэм
|23
|12
|3
|8
|31-31
|39
|
8
|Вулверхэмптон
|23
|11
|4
|8
|21-17
|37
|
9
|Брайтон
|25
|7
|12
|6
|25-28
|33
|
10
|Саутгемптон
|25
|7
|11
|7
|32-37
|32
|
11
|Астон Вилла
|24
|8
|3
|13
|31-37
|27
|
12
|Лестер
|22
|7
|6
|9
|36-41
|27
|
13
|Кр. Пэлас
|25
|5
|11
|9
|32-36
|26
|
14
|Брентфорд
|26
|6
|6
|14
|27-42
|24
|
15
|Лидс
|23
|5
|8
|10
|27-46
|23
|
16
|Эвертон
|23
|6
|4
|13
|28-40
|22
|
17
|Ньюкасл
|24
|4
|10
|10
|26-45
|22
|
18
|Уотфорд
|24
|5
|3
|16
|24-43
|18
|
19
|Норвич
|25
|4
|5
|16
|15-53
|17
|
20
|Бернли
|22
|2
|11
|9
|20-29
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.02
|15:30
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|1 : 1
|19.02
|18:00
|
Арсенал – Брентфорд
|2 : 1
|19.02
|18:00
|
Астон Вилла – Уотфорд
|0 : 1
|19.02
|18:00
|
Брайтон – Бернли
|0 : 3
|19.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Челси
|0 : 1
|19.02
|18:00
|
Ливерпуль – Норвич
|3 : 1
|19.02
|18:00
|
Саутгемптон – Эвертон
|2 : 0
|19.02
|20:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|2 : 3
|20.02
|17:00
|
Лидс – МЮ
|- : -
|20.02
|19:30
|
Вулверхэмптон – Лестер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|17
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Рахим Стерлинг
Манчестер Сити
|10
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|8
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|21
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|12
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|12
|1
|5
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