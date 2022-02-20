Мама полузащитника «Манчестер Сити» повздорила с болельщиком из-за оскорблений в адрес сына. Женщину ударили по лицу

Маму полузащитника «Манчестер Сити» Филипа Фодена ударили по лицу в ходе потасовки, сообщает Daily Mail.

Хавбек «Манчестер Сити» вместе со своей девушкой Ребеккой и матерью Клэр посетил боксерский поединок Амира Хана и Келла Брука, проходивший в Манчестере.

В коридоре арены неизвестный мужчина оскорбил футболиста. Мать и девушка футболиста обратились к группе неизвестных, спросив, кто из них сказал это.

После этого Клэр толкнула одного из мужчин, который в ответ ударил ее по лицу.