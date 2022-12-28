Маласиа уверен, что «Манчестер Юнайтед» может набрать больше очков

Защитник «Манчестер Юнайтед» Тайрелл Маласиа прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

«Думаю, для нас было важно набрать три очка и сыграть на ноль. У нас есть качества, чтобы очков было больше. Продолжаем совершенствоваться. Это видно на тренировках, и теперь мы должны показать это на поле. Думаю, что у каждого есть своя роль в создании моментов, я сделаю все, чтобы продолжать помогать атаке», — цитирует BBC Маласию.

«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. «Ноттингем» идет на предпоследней строчке с 13-ю очками.