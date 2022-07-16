Мактоминей считает, что «Манчестер Юнайтед» способен побороться за трофеи в новом сезоне

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей считает, что команда способна побороться за трофеи в новом сезоне под руководством нового тренера.

«Конечно, очень сложно говорить о том, что происходило в прошлом сезоне. Нас это задело, и по нашим разговорам это видно. Было неприятно, но это должно мотивировать нас на то, чтобы вернуть все в привычное русло и побороться за трофеи при новом тренере. Я знаю, что эта команда более чем способна на это.

Когда ты играешь за «Манчестер Юнайтед», тебя будут критиковать. Если вы думаете, что перейдете в «МЮ» и не столкнетесь с критикой, то вы что-то перепутали. В этом клубе не может быть иначе.

Возможно, вам нужно посмотреть в зеркало. Критикуют всех, таков мир, в котором мы живем, в нем присутствует критика в соцсетях. Можно воспринимать ее как угодно. Это неотъемлемая часть игры», — приводит слова полузашитника ESPN.

По итогам сезона-2021/22 «Манчестер Юнайтед» занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ.