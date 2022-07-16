Мактоминей считает, что «Манчестер Юнайтед» способен побороться за трофеи в новом сезоне
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей считает, что команда способна побороться за трофеи в новом сезоне под руководством нового тренера.
«Конечно, очень сложно говорить о том, что происходило в прошлом сезоне. Нас это задело, и по нашим разговорам это видно. Было неприятно, но это должно мотивировать нас на то, чтобы вернуть все в привычное русло и побороться за трофеи при новом тренере. Я знаю, что эта команда более чем способна на это.
Когда ты играешь за «Манчестер Юнайтед», тебя будут критиковать. Если вы думаете, что перейдете в «МЮ» и не столкнетесь с критикой, то вы что-то перепутали. В этом клубе не может быть иначе.
Возможно, вам нужно посмотреть в зеркало. Критикуют всех, таков мир, в котором мы живем, в нем присутствует критика в соцсетях. Можно воспринимать ее как угодно. Это неотъемлемая часть игры», — приводит слова полузашитника ESPN.
По итогам сезона-2021/22 «Манчестер Юнайтед» занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -