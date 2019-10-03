Мактоминэй признан лучшим игроком «МЮ» в сентябре

Лучшим футболистом «Манчестер Юнайтед» в сентябре признан полузащитник Скотт Мактоминэй, сообщает официальный сайт клуба.

В сентябре футболист забил свой дебютный мяч за первую команду в матче с «Арсеналом» (1:1). Он был признан лучшим в составе «МЮ» в этом матче, а также в игре против «Лестера» (1:0).

22-летний шотландец в текущем сезоне провел семь матчей за команду и забил один мяч при одном результативном пасе.

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