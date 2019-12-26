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Мактоминэй получил травму колена в матче с «Ньюкаслом»

26 декабря 2019, 23:59
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что полузащитник Скотт Мактоминэй получил травму в матче 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1).

— Вероятно, он повредил связку на колене, — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба. — Мы не знаем, насколько это плохо, так что посмотрим.

У парня самое большое сердце. Он играл до перерыва, но мы знаем, как ему было тяжело после. Завтра мы должны выяснить, что с ним.

Я не уверен, что он будет готов к субботнему матчу против «Бернли». Но мы видели, как он выздоравливал раньше.

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