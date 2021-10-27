Макгрегор о Сульшере: «Он сидел на скамейке, когда Роналду играл. Они на равных, а так быть не должно»

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор поделился мнением о положении главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера.

«Проблема «Манчестер Юнайтед» в том, что эта команда просто кучка молодых ребят, которые общаются друг с другом. Нужен кто-то, кто будет управлять ими, тот, кто будет выше по статусу. Сульшер сидел на скамейке, когда Криштиану Роналду играл. Они равны так не должно быть. Я люблю и уважаю Уле, но его роль в клубе нужно пересмотреть», — приводит Daily Mail слова Макгрегора.

Ранее сообщалось, что Сульшер может покинуть пост главного тренера «МЮ» в случае, если продолжит показывать неудовлетворительные результаты. «Красные дьяволы» занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ с 14 очками в 9 матчах.