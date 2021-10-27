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Макгрегор о Сульшере: «Он сидел на скамейке, когда Роналду играл. Они на равных, а так быть не должно»

Конор Макгрегор высказался о положении Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
13:36
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters
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Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор поделился мнением о положении главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера.

«Проблема «Манчестер Юнайтед» в том, что эта команда просто кучка молодых ребят, которые общаются друг с другом. Нужен кто-то, кто будет управлять ими, тот, кто будет выше по статусу. Сульшер сидел на скамейке, когда Криштиану Роналду играл. Они равны так не должно быть. Я люблю и уважаю Уле, но его роль в клубе нужно пересмотреть», — приводит Daily Mail слова Макгрегора.

Ранее сообщалось, что Сульшер может покинуть пост главного тренера «МЮ» в случае, если продолжит показывать неудовлетворительные результаты. «Красные дьяволы» занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ с 14 очками в 9 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/mma/article-10132905/Manchester-United-Conor-McGregor-calls-Ole-Gunnar-Solskjaers-role-rearranged.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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